Avatar: La Leggenda di Aang, la reunion del cast originale per il live-action Netflix!

L'arrivo su Netflix di Avatar: La Leggenda di Aang è più vicino che mai e in quel di L.A. le celebrazioni per l'esordio in piattaforma dell'attesa serie non si sono fatte attendere.

Lo scorso 15 febbraio si è infatti tenuta la prèmiere dello show live-action creato da Albert Kim e basato sulla serie animata omonima targata Nickelodeon e andata in onda dal 2005 al 2008. In questa occasione, il cast originale si è finalmente riunito, posando insieme per una foto di fronte alla locandina della serie. Stiamo parlando di Jack De Sena (che aveva prestato la voce a Sokka), Dante Blasco (Principe Zuko), Michaela Jill Murphy (Toph) e James Sie (Il mercante di cavoli che, tra l'altro, avrà un ruolo anche nella serie Netflix). I quattro sono ritratti accanto allo stesso Albert Kim, che si è affrettato a condividere sul suo profilo X la testimonianza fotografica di questa storica reunion.

Una sorpresa gradita ai fan, comprensibilmente impazienti di vedere la serie con i propri occhi, dopo che sono emersi i primi commenti a caldo di chi ha potuto vedere gli episodi di Avatar: La Leggenda di Aang in anteprima.

Tempo addietro, lo stesso Kim aveva rivelato che Avatar: La Leggenda di Aang sarebbe stato più dark dell'originale. La trepidazione del pubblico, legata ai numerosi interrogativi circa la fedeltà del live-action al suo predecessore animato, quindi non può che essere alle stelle. I volti sorridenti degli attori che componevano il vecchio cast potrebbero essere stati di buon auspicio? Lo scopriremo tra pochissimi giorni e più precisamente il 22 febbraio, data di uscita di Avatar: La Leggenda di Aang su Netflix.