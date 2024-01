Avatar: La Leggenda di Aang, la serie Netflix ha eliminato il sessismo di un personaggio

Ci sono adattamenti che spesso è impossibile realizzare al meglio, di solito perché il materiale di partenza è pressoché impossibile da riprodurre in maniera fedele senza cadere in qualche magagna che renda il tutto indigesto per il pubblico. Che sia il caso anche di Avatar: La Leggenda di Aang?

Per scoprirlo non dovremo attendere ancora molto, visto che una trasposizione live-action in formato per il piccolo schermo è in arrivo su Netflix il prossimo 22 febbraio.

Da notare come già anni addietro il franchise avesse già tentato una trasposizione live-action, come potete notare leggendo la nostra recensione de L'Ultimo Dominatore dell'Aria. Purtroppo però, l'operazione diretta dal regista M. Night Shyamalan non risultò essere delle migliori.

In attesa di vedere cosa ha in serbo per noi Avatar: La Leggenda di Aang, durante una recente intervista ad alcuni membri del cast dello show, siamo venuti a sapere di come il tratto sessista del personaggio di Sokka verrà gestito nel nuovo adattamento.

"Abbiamo eliminato il lato più sessista di Sokka, penso che ci fossero molti momenti nella serie originale in cui questo usciva fuori", ha detto la star Kiawentiio.

"Ci sono cose che sono state modificate, ma solo perché in questa versione funziona meglio così", ha riferito Ian Ousley.

Voi che ne pensate?