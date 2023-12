Avatar: La Leggenda di Aang, uno sguardo al protagonista nelle nuove foto del live-action

Dopo che abbiamo assistito al nuovo poster di Avatar: La Leggenda di Aang, Entertainment Weekly ha pubblicato una nuova immagine in esclusiva dell'attesissimo live-action! Potete trovarla in calce a questa notizia.

L'immagine mostra il protagonista Aang, Katara, e Sokka nel cuore della foresta, mentre sui loro volti osserviamo un'espressione preoccupata; inoltre, rappresenta l'ennesima occasione per esprimere la cura maniacale dei costumisti nel ricostruire gli abbigliamenti che abbiamo imparato a conoscere nel celebre prodotto d'animazione: giallo e arancione per il primo, blu con dettagli marroni per la seconda e il terzo.

Per chi non conoscesse gli ultimi due personaggi, Katara è una maestra del dominio dell'acqua, unica nella tribù per tutta la propria infanzia, mentre Sokka il suo fratello maggiore e un grandissimo esperto nell'utilizzo del boomerang. Più in generale, la Tribù dell'Acqua vive nelle zone settentrionali e meridionali – perciò in prossimità dei poli –, e hanno tendenzialmente uno stile di vita pacifico.

Ulteriori dettagli sul progetto targato Netflix ci vengono forniti dalla sinossi ufficiale: "Mentre la malvagia Nazione del Fuoco complotta per conquistare le Nazioni dell'Aria, dell'Acqua e della Terra, Aang, un giovane ragazzo trovato congelato in un iceberg, diventa un eroe riluttante quando gli viene detto che è l'unico che può padroneggiare gli elementi e portare la pace nel suo mondo".

A proposito: in attesa del 22 febbraio 2023, non perdetevi l'emozionante reazione della doppiatrice di Toph davanti al trailer di Avatar: La Leggenda di Aang! Il personaggio dominatore della terra non farà parte della prima stagione, ma questo non diminuisce la commozione di Michaela Jill Murphy.