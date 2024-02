Avatar: La Leggenda di Aang, che significato hanno i tatuaggi del protagonista?

Lo spettacolare nuovo trailer di Avatar: La Leggenda di Aang anticipa l'accuratezza dell'Asia fantastica descritta nella serie animata Nickelodeon che prenderà vita nel nuovo show live-action di Netflix. Niente è lasciato al caso e anche dietro i tatuaggi blu di Aang c'è molto di più.

Il significato delle frecce tatuate sul corpo di Aang dimostrano, in quanto dominatore dell'aria, la connessione con i primi maestri del dominio dell'aria. Dunque per onorarli, un dominatore dell'aria porta sul corpo i suoi tatuaggi come riconoscimento della Cultura dei Nomadi dell'Aria. Pertanto, Aang durante la serie animata, ad esempio, si mostra spesso contrariato in alcune situazioni in cui è costretto a nasconderli in quanto sono l'unico ricordo della sua Cultura, delle sue origini spazzate via dalla Nazione del Fuoco. I tatuaggi blu di Aang non sono, dunque, un semplice elemento estetico del personaggio: dietro la sua creazione, infatti, c'è la filosofia induista e nei tatuaggi non possiamo che identificarne la posizione nel flusso di energia dei Chakra.

Il design dei tatuaggi di Aang è cambiato spesso nel corso dei vari adattamenti ma Netflix ha preferito rimanere fedele alla serie animata con spesse frecce blu rispetto ai tatuaggi più verosimili del film L'ultimo dominatore dell'aria di M. Night Shyamalan.

La serie TV live-action debutterà su Netflix il prossimo 22 febbraio: nell'attesa potete scoprire le prime reazioni a Avatar: La Leggenda di Aang!