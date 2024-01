Avatar: La Leggenda di Aang, spiegazione del trailer: il cast commenta tutte le scene

Dopo una lunga attesa, Netflix ha finalmente pubblicato il trailer esteso di Avatar: La Leggenda di Aang, che ha rivelato parecchie sequenze degne di nota che vedremo negli otto episodi di questa prima stagione della serie remake in live-action. Quindi, il cast dello show ha deciso di commentare in un video il filmato soffermandosi su ogni scena.

Avatar: La Leggenda di Aang debutterà sulla piattaforma digitale il prossimo 22 febbraio, ma prima Netflix ha rivelato uno spettacolare trailer ricchissimo di sequenze d'azione che mostrano gli ingenti effetti visivi utilizzati.

Per celebrare il debutto del nuovo trailer, Netflix ha condiviso anche un video speciale con il cast principale della serie, che analizza e spiega alcuni dei momenti più importanti del filmato. Con Gordon Cormier (Aang), Kiawentiio (Katara), Ian Ousley (Sokka) e Dallas Liu (Principe Zuko), il video speciale rivela alcune nuove informazioni sulla serie in arrivo prima ancora del suo debutto in streaming. Su queste pagine trovate anche il nuovo poster di Avatar: La Leggenda di Aang.

Composto da otto episodi, Netflix ha anche rivelato la sinossi dello show, per coloro che non avessero mai sentito parlare del celebre anime: "Acqua. Terra. Fuoco. Aria. Un tempo le quattro nazioni vivevano in armonia, con l'Avatar, maestro di tutti e quattro gli elementi, che manteneva la pace tra loro. Ma tutto cambiò quando la Nazione del Fuoco attaccò e spazzò via i Nomadi dell'Aria, il primo passo compiuto dai Dominatori del Fuoco verso la conquista del mondo. Con l'attuale incarnazione dell'Avatar che deve ancora emergere, il mondo ha perso la speranza. Ma come una luce nell'oscurità, la speranza risorge quando Aang (Gordon Cormier), un giovane Nomade dell'Aria - e l'ultimo della sua specie - si risveglia per prendere il posto che gli spetta come prossimo Avatar".

La sinossi continua: "Insieme ai suoi nuovi amici Sokka (Ian Ousley) e Katara (Kiawentiio), fratelli e membri della Tribù dell'Acqua del Sud, Aang si imbarca in una ricerca fantastica e ricca di azione per salvare il mondo e combattere il temibile assalto del Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim). Ma con un Principe ereditario Zuko (Dallas James Liu) determinato a catturarli, non sarà un compito facile. Avranno bisogno dell'aiuto dei molti alleati e dei personaggi eccentrici che incontreranno lungo il cammino".

Non resta che attendere un mese circa, per vedere questo nuovo remake in live-action targato Netflix sulla piattaforma, con l'ottimismo alle stelle, specialmente dopo il successo di One Piece e la buona accoglienza di Yu Yu Hakusho.