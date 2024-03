Avatar: La Leggenda di Aang, le star esplodono di gioia per il rinnovo! Il video

La trasposizione della famosissima serie animata del 2005, da poco sbarcata su Netflix, ha riscosso un enorme successo. Un successo così grande che, a distanza di poche settimane, è arrivata la risposta ufficiale: Netflix rinnova Avatar: La Leggenda di Aang per la stagione 2 e 3.

La serie live-action ha, infatti, ottenuto ottime recensioni da parte dei fan, tanto da spingere Netflix ad espandere la narrazione dell’ultimo dominatore dell’aria per altre due stagioni. Il cast è stato reso partecipe della notizia in un modo alquanto singolare: i Netflix Studios hanno coinvolto nella gag l’attore Daniel Day Kim (Signore del Fuoco Ozai) per organizzare una videochiamata con tutti gli attori, facendogli credere che lo show non avesse ricevuto l’ok per il rinnovo.

Nella clip possiamo osservare Daniel affermare: “Una delle ragioni per cui siamo insieme, in questo momento, è perché ho parlato con i Netflix Studios ieri. L’argomento è molto delicato, credo sia questo il motivo per il quale hanno chiesto proprio a me di farlo, non è la notizia che ci aspettavamo. È stato uno show speciale per me, credo lo sia stato anche per voi tutti, mi dispiace… è una notizia inaspettata, ma Netflix non ha trovato le condizioni necessarie per annunciare una seconda stagione”. Day Kim è stato così bravo, da far credere a tutti che quella notizia fosse vera, lasciando il resto del cast quasi in lacrime. Poi ha continuato dichiarando: “Ma loro mi hanno detto anche un’altra cosa molto importante, non annunceranno una seconda stagione… ma annunceranno una stagione 2 e 3!”.

Il cast al completo è esploso di gioia: da Gordon Cormier (Aang) a Kiawentiio (Katara) e Dallas Liu (Zuko) arrivano quasi alle lacrime. Kim prosegue confermando che, secondo Netflix, la serie ha un lungo futuro davanti a sé. Se non avete ancora visto questo successo, qui potete trovare la nostra recensione di Avatar: La Leggenda di Aang.