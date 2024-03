Avatar: La Leggenda di Aang, la star di Zuko commossa: 'Per me è cambiato tutto'

A seguito del successo riscosso da Avatar: La Leggenda di Aang, una delle stelle dello show televisivo ha voluto ringraziare i fan e la produzione della serie. In un post pubblicato sul suo Instagram, Dallas Liu, interprete di Zuko, ha espresso tutta la sua gratitudine per aver potuto prendere parte a un progetto tanto ambizioso e riuscito.

Dopo aver parlato del video del cast di Avatar: La Leggenda di Aang diventato virale, torniamo ad occuparci del prodotto Netflix e di uno dei suoi protagonisti per riportare le parole dell’attore californiano condivise via social sulla piattaforma di Meta.

Dallas Liu ha voluto condividere diverse foto dalla serata di presentazione dell’opera, condendole con una corposa didascalia atta a ricordare quanto si sia sentito fortunato a prendere parte alla serie: “Ciao a tutti, mi scuso per il mio post in ritardo! Tutte le mie emozioni e i miei pensieri sono stati piuttosto difficili da articolare per quanto riguardi questo post. Ci sono così tante cose che vorrei dire, ma non so nemmeno se quello che dirò riuscirà a trasmettere quanto tutto sia cambiato per me da quando sono entrato a far parte dei quel viaggio che è Avatar: La Leggenda di Aang. Gli ultimi 3 anni della mia vita sono stati traboccanti di gratitudine per coloro che mi hanno offerto questa opportunità e per coloro con cui ho potuto lavorare. Quando ho iniziato a lavorare a questo progetto, ero terrorizzato all’idea di aprire il mio cuore a queste persone adorabili. In parole povere, volevo concentrarmi soltanto sul mio lavoro e nient’altro, perché avevo paura di essere distratto e di perdere di vista ciò che ritenevo più importante per me. Ma ho imparato presto che il mio cuore non lo avrebbe permesso. Giorno dopo giorno mi sono ritrovato a voler amare e sostenere tutti, perché è così che mi hanno trattato fin dall’inizio. E così, in un attimo, nel primo mese di riprese, ho abbracciato il tutto. Ho sentito di aver imparato davvero a migliorare come essere umano. In tutto questo, mi è stata data così tanta conoscenza, saggezza e amore che non sono sicuro di poter ripagare mai nessuno per quello che abbia fatto per me. Vorrei quindi ringraziare ogni singola persona che ha partecipato alla realizzazione di questo show, perché se non fosse stato per tutti voi, oggi non sarei in grado di essere qui come la persona che sono diventato adesso. Ora c’è una quantità infinita di spazio per crescere, ma spero di aver reso orgogliosi coloro che mi hanno conosciuto all’inizio di questo percorso. Paul Sun-Hyung e Ia Ousley, grazie per avermi permesso di appoggiarmi sulle vostre spalle quando ne avevo bisogno. La vostra compagnia quotidiana mi ha dato tanta forza. A tutti coloro che non sono riuscito a menzionare, il vostro duraturo affetto non sarà dimenticato. Sia lodato il signore. Grazie per l’attenzione”.

Un incredibile messaggio d’affetto verso tutti coloro che abbiano creduto nelle sue capacità e verso i colleghi che lo hanno affiancato nel progetto, quindi. In attesa di poter scoprire cosa riserverà il futuro alla giovane stella, vi lasciamo con la nostra recensione di Avatar: La Leggenda di Aang.