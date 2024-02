Avatar: La leggenda di Aang, l'ultimo teaser trailer a pochi giorni dall'uscita

Netflix ha diffuso in streaming un nuovissimo trailer di Avatar: La leggenda di Aang, quando ormai ci troviamo praticamente a ridosso dell'uscita sulla piattaforma digitale, prevista per il prossimo 22 febbraio. I fan del celebre anime di Nickelodeon saranno chiamati a giudicare se questo remake in live-action sarà all'altezza delle aspettative.

Almeno con questi nuovi teaser della serie, è chiaro che l'idea centrale della prima stagione dell'originale animato rimarrà intatta: il principe Zuko sta dando la caccia all'Avatar per la Nazione del Fuoco. Avatar: La leggenda di Aang vedrà lo Zuko di Dallas Liu alla ricerca dell'Avatar per riconquistare un po' della sua gloria passata con il padre, il Signore del Fuoco Ozai, ed è il protagonista del nuovo teaser che annuncia la serie in arrivo.

Come detto, Avatar: La leggenda di Aang debutterà su Netflix il 22 febbraio e la sua prima stagione sarà composta da otto episodi: "Acqua. Terra. Fuoco. Aria. Le quattro nazioni un tempo vivevano in armonia, con l'Avatar, maestro di tutti e quattro gli elementi, che manteneva la pace tra loro. Ma tutto cambiò quando la Nazione del Fuoco attaccò e spazzò via i Nomadi dell'Aria, il primo passo compiuto dai Dominatori del Fuoco verso la conquista del mondo. Con l'attuale incarnazione dell'Avatar che deve ancora emergere, il mondo ha perso la speranza. Ma come una luce nell'oscurità, la speranza sorge quando Aang (Gordon Cormier), un giovane Nomade dell'Aria - e l'ultimo della sua specie - si risveglia per prendere il posto che gli spetta come prossimo Avatar".

La sinossi continua: "Insieme ai suoi nuovi amici Sokka (Ian Ousley) e Katara (Kiawentiio), fratelli e membri della Tribù dell'Acqua del Sud, Aang si imbarca in una ricerca fantastica e ricca di azione per salvare il mondo e combattere il temibile assalto del Signore del Fuoco Ozai (Daniel Dae Kim). Ma con un Principe ereditario Zuko (Dallas James Liu) determinato a catturarli, non sarà un compito facile. Avranno bisogno dell'aiuto dei molti alleati e dei personaggi colorati che incontreranno lungo il cammino".

Rimane da vedere se i cambiamenti apportati da Netflix soddisferanno i fan di vecchia data dell'anime o se qualcuno storcerà il naso.