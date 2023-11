Avatar: La Leggenda di Aang, il primo trailer ci svela la data d'uscita del live-action!

Con One Piece Netflix ha dato prova di saper imparare dagli errori del passato: adattare in live-action le serie animate più amate non è più un'impresa impossibile, e la speranza è che questa Avatar: La Leggenda di Aang possa confermare quanto di buono fatto con la trasposizione dell'opera di Oda. Ma quanto c'è da aspettare ancora?

Anticipato dal poster di Avatar: La Leggenda di Aang rilasciato nei giorni scorsi, il primo teaser ufficiale della serie, oltre a mostrarci parte di ciò che vedremo nell'attesissimo adattamento, ha finalmente svelato l'arcano: Avatar: La Leggenda di Aang arriverà su Netflix il 22 febbraio 2024, aprendo quindi con il botto l'anno per la piattaforma streaming l'anno che sta per cominciare.

Questo primo trailer, ovviamente, ci fornisce anche un'anticipazione di ciò che vedremo, proprio come fatto dalle prime immagini di Avatar: La Leggenda di Aang rilasciate il mese scorso: anche stavolta, naturalmente, oltre che sul giovanissimo protagonista sulla serie, l'attenzione non può non concentrarsi sul personaggio di Daniel Dae Kim.

Ad Avatar: La Leggenda di Aang spetterà inoltre il compito di far dimenticare ai fan delusi l'adattamento cinematografico di M. Night Shyamalan, che qualche anno fa lasciò insoddisfatti un bel po' di appassionati della serie animata: cosa ne dite? Le premesse vi sembrano buone? Fatecelo sapere nei commenti!