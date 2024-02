Avatar: La Leggenda di Aang, l'Uomo dei Cavoli ci sarà e avrà il volto del suo doppiatore!

In una serie come Avatar: La Leggenda di Aang sono ovviamente tanti i personaggi a cui ci si affeziona, ma come sempre accade in questi casi c'è anche qualcuno a cui tutti, ma proprio tutti hanno riservato un posticino speciale nel cuore... Compresa Netflix, che gli ha riservato un trattamento "di favore"!

Mentre l'ultimo trailer di Avatar: La Leggenda di Aang anticipa l'arrivo della serie live-action sulla piattaforma, infatti, una notizia ci parla proprio della versione in carne ed ossa dell'Uomo dei Cavoli, che a quanto pare avrà anche nello show Netflix il volto e la voce di James Sie, lo storico doppiatore del personaggio nella serie animata!

"Quando abbiamo parlato di quel ruolo, perché sapevamo che lo avremmo inserito, abbiamo tirato fuori un po' di nomi. Quindi a un certo punto ho detto: 'Perché non tornare alle origini? Perché non coinvolgere James?'. Quindi l'abbiamo contattato e lui è stato immediatamente entusiasta dell'idea, non vedeva l'ora di cominciare" sono state le parole dello showrunner.

Quello dell'Uomo dei Cavoli, come sicuramente sapranno i tanti fan della serie, è un personaggio pressoché inutile ai fini della trama, eppure una presenza costante nelle avventure dei nostri eroi: coinvolgerlo, insomma, era un dovere morale nei confronti della storia dello show! E voi, siete contenti di questa scelta? Fatecelo sapere nei commenti!