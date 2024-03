Avatar o One Piece, quale serie è più vista su Netflix? I dati parlano chiaro

Sappiamo quanto i numeri siano fondamentali per le case di produzione nel valutare la riuscita di prodotti sempre più complessi e dal costo sempre più alto. In questo senso, Avatar: La Leggenda di Aang può già vantare ottimi risultati anche se confrontati con quelli di un progetto simile a quello portato dall’adattamento live action.

Dopo aver condiviso la notizia che Netflix abbia rinnovato Avatar: La Leggenda di Aang per una seconda e una terza stagione, torniamo a parlare dello show Netflix per provare a mettere a paragone le visualizzazioni e il successo ottenuti nel corso dei primi giorni di programmazione con quelli su cui ha potuto contare la trasposizione di One Piece, fenomeno televisivo della scorsa estate e già punto di riferimento per gli addetti ai lavori.

Nei primi quattro giorni di programmazione, Avatar: La Leggenda di Aang ha ottenuto 21.2 milioni di visualizzazioni a livello globale contro le “sole” 18.5 di One Piece.

Un risultato superiore del 15% rispetto all’insolito concorrente, almeno stando alle statistiche rilasciate direttamente da Netflix.

Nonostante, però, La Leggenda di Aang sia stato in cima alle classifiche di 92 paesi, un vero confronto finale tra le due opere non può ancora essere fatto, vista la precocità di questi primi dati relativi alla serie ideata da Albert Kim.

In attesa di scoprire se i risultati a lungo termine riporteranno One Piece in testa, vi lasciamo alla nostra recensione di Avatar: La Leggenda di Aang.

