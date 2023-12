Avatar, perché il creatore della serie Netflix aveva paura di accettare il lavoro?

Probabilmente in molti identificano Avatar: The Last Airbender con la sfortunata pellicola del 2010 diretta da M. Night Shyamalan. Il film di certo non ha aiutato alla diffusione di un franchise che sicuramente meritava una trasposizione migliore. Quindi, forse, questo nuovo adattamento per il piccolo schermo potrebbe risolvere le cose.

Ecco che però, mentre vi informiamo delle ultime serie cancellate da Netflix, lo showrunner che ha dovuto occuparsi della realizzazione del nuovo show per la piattaforma, all'inizio non era molto convinto di accettare, ma ha avuto i suoi buoni motivi.

Difatti, i creatori originali hanno abbandonato il progetto dopo ben due anni di lavorazione, affermando che le cose non sono andate nella direzione che loro volevano. Questo ovviamente, ha portato alla nomina di Albert Kim come nuovo responsabile di Avatar: The Last Airbender.

Durante una recente intervista per Entertainment Weekly però, quest'ultimo ha parlato della sua reazione in merito alla decisione che ha portato verso la sua scelta: "Dovresti essere un idiota per non lasciarti intimidire almeno un po'. Mi sono chiesto: 'Voglio farlo davvero? Credo che sia una domanda da porsi ogni volta che hai a che fare con qualcosa di così tanto amato dai fan".

Di certo non deve essere facile riportare in live-action opere che, di base, non sono nate per una trasposizione di questo tipo. Ma non è detto che le cose debbano sempre andare male, come potete leggere anche nella nostra recensione di One Piece, voi che ne pensate?