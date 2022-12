Avatar è 'solo per la sala'? Non più, James Cameron apre alle serie: 'Ma a una condizione'

All'annuncio del ritorno del primo Avatar in sala in versione restaurata, James Cameron ha insistito sull'importanza di vederlo in sala per tutte quelle generazioni venute dopo il 2008, perché "vedere Avatar in streaming è come non vederlo". Questo escludeva le serie, ma ora Cameron fa marcia indietro. Ma a una condizione.

Nelle ultime ore, James Cameron ha regalato una lunga serie di dichiarazioni, in merito alla saga di Avatar, tanto sconvolgenti quanto discordanti fra loro. E a loro volta discordanti rispetto ad altre cose dette negli ultimi mesi. Dopo aver chiarito che non c’è nulla di sicuro su Avatar 4 e 5 e che tutto dipenderà dai risultati di botteghino de La via dell’acqua, oggi ha addirittura messo le mani avanti su Avatar 3. Per quanto lo scenario ipotizzato sia alquanto estremo e improbabile, è da notare che secondo le stime il film in arrivo dal 14 dicembre non batterà Top Gun Maverick, in termini di botteghino.

Ora però l’altro passo indietro riguarda una possibile espansione del franchise su piccolo schermo, considerato quanto aveva detto alcuni mesi fa: “Per coloro che hanno visto Avatar in streaming: anche se pensate di aver visto il film, in realtà non l’avete visto”. Questo legame con l’esperienza in sala verrà ribadito nel sequel in arrivo, visto che James Cameron e il produttore Jon Landau, oltre a chiunque altro ci abbia lavorato, hanno insistito sugli incredibili passi avanti fatti in termini di computer grafica negli ultimi tredici anni. Anche per questo, il film punta a riportare in auge il 3D, a sua volta radicalmente evoluto.

Ed è proprio un avanzamento nelle tecnologie per piccolo schermo, la condizione imposta da Cameron per eventuali serie di Avatar: "Il problema con questi personaggi CG è che sono così costosi e laboriosi che in realtà non funzionano per la TV. Ma di qui a 10 anni, con molto machine deep learning, potremmo essere in grado di integrarle. Cosa che speriamo di fare nel tempo. Non al momento, perché non c’è la tecnologia, ma col tempo potremmo essere in grado di arrivare a un palinsesto televisivo” - ha detto a The Hollywood Reporter.

