Avatar, una star di Netflix è spaventata dalle nuove stagioni: il motivo è esilarante

dopo il rinnovo seconda e terza stagione di Avatar: La leggenda di Aang sono state numerose le reazioni da parte del cast.

Tra queste la più esilarante è quella di Paul Sun-Hyung Lee. L’attore aveva inizialmente condiviso una gif di esultanza sul suo profilo X in reazione all’annuncio. Di conseguenza, un suo fan ha replicato con una gif del suo personaggio con scritto “Buff Iroh is a gooo”. La star della serie ha risposto con un'altra GIF questa volta più triste che ha ironicamente smorzato i toni. Ma perché questa reazione? Per chi non lo sapesse Iroh viene imprigionato nella terza stagione e passa il tempo allenandosi continuamente per diventare enorme. Il suo regime di esercizi consiste in "addominali, flessioni con applauso, flessioni in verticale, trazioni con un braccio e addominali appesi".

A dare l’annuncio del rinnovo della serie è stato Daniel Day Kim (Signore del Fuoco Ozai) in videochiamata con tutti le altre co-star. Queste le sue parole: “Una delle ragioni per cui siamo insieme, in questo momento, è perché ho parlato con i Netflix Studios ieri. L’argomento è molto delicato, credo sia questo il motivo per il quale hanno chiesto proprio a me di farlo, non è la notizia che ci aspettavamo. È stato uno show speciale per me, credo lo sia stato anche per voi tutti, mi dispiace… è una notizia inaspettata, ma Netflix non ha trovato le condizioni necessarie per annunciare una seconda stagione... Ma loro mi hanno detto anche un’altra cosa molto importante, non annunceranno una seconda stagione… ma annunceranno una stagione 2 e 3!”. Se ancora non l’avete letta, vi invitiamo a dare un’occhiata alla nostra recensione di Avatar: La leggenda di Aang.