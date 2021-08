Avatar: The Last Airbander, la giovane star è pronta a rasarsi per la serie Netflix!

Nelle scorse settimane Netflix ha annunciato ufficialmente i membri del cast di Avatar: The Last Airbender, nuova serie live-action basata sull'omonimo show animato conosciuto in Italia come Avatar - La leggenda di Aang, e ora il protagonista ha rivelato di essere pronto al 100% per vestire i panni di Aang.

"Oh sì! Non potrei diventare Ang in nessun altro modo!" ha scritto il giovanissimo Gordon Cormier in risposta ad un fan curioso di sapere se l'attore si sarebbe rasato i capelli per impersonare al meglio il personaggio, scherzando però sul fatto di volerli mantenere intatti fino a quando non sarà necessario: "Ma sto provando a tenermeli più a lungo che posso. Lol. Non voglio bruciarmi il cuoio capelluto!".

Oltre a Cormier, il colosso dello streaming ha ingaggiato anche Kiawentiio, Ian Ousley e Dallas Liu per interpretare rispettivamente Katara, Sokka e Zuko.

Avatar: The Last Airbender è ambientato in un mondo fantastico in cui la civiltà umana è divisa in tre nazioni pre-industrializzate, le Tribù dell'Acqua, il Regno della Terra e i Nomadi dell'Aria, e una nazione industrializzata, la Nazione del Fuoco. All'interno di queste nazioni esistono un ordine di uomini e donne chiamati 'Benders', i quali sono in grando di manipolare il loro elemento nativo, che nel caso di Aang è l'aria.

Ancora in attesa di una data di uscita, stando alle ultime indiscrezioni Avatar: The Last Airbender dovrebbe entrare in produzione questo autunno.