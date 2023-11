Avatar: The Last Airbender, 5 dettagli nascosti nel trailer che forse avete perso

È uscito il primo trailer di Avatar: La Leggenda di Aang, il live action prodotto da Netflix, adattamento della serie animata. Se avete visto la clip, eccovi 5 dettagli che si possono notare nel trailer.

Niente controllo dell’acqua e della terra nella prima stagione?

Nel primo trailer non viene effettivamente mostrato il controllo ne dell'acqua e nemmeno quello della Terra. Potrebbero essere introdotti in una eventuale seconda stagione, quando Toph entrerà in scena.

La serie esplorerà la relazione tra Zuko e Iroh

Zuko probabilmente sta per intraprendere un viaggio alla ricerca dell'Avatar. La stessa scena mostra anche lo zio Iroh che lo guarda pieno di dolore, mostrando il momento in cui lasciano la Nazione del Fuoco. Iroh non è stato bandito, al contrario di Zuko, ma ha scelto di unirsi a Zuko nella ricerca dell'Avatar. La serie potrebbe approfondire il viaggio e la relazione tra i due.

La serie potrebbe ispirarsi alla sua versione animata

Numerose scene del trailer sembrano enfatizzare il fatto che Aang sia rimasto bloccato nel ghiaccio per più di 100 anni, ritrovando un mondo diverso al suo risveglio. Questi eventi coincidono con l'inizio del primo libro, lasciando intendere che la serie inizierà in modo simile alla versione animata. Ma Avatar The Last Airbender riuscirà a replicare il successo di One Piece su Netflix?

L’episodio “Lo spirito blu”?

Nella serie Netflix, gli spettatori potrebbero vedere un falco messaggero, che potrebbe essere collegato all'episodio "lo Spirito Blu".

Aang troverà il suo scopo

Nel trailer si vede Aang che si dirige verso il Tempio del Fuoco dell'Isola della luna Crescente. Molto simile agli eventi in cui Aang va a parlare con Roku al tempio del fuoco, quando Roku gli spiega cosa fare per evitare che Lord Ozai conquisti il pianeta.

Avatar: La leggenda di Aang arriverà su Netflix il 22 febbraio 2024.