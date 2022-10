Avatar: The Last Airbender, Amber Midthunder: 'Sono una fan da quando ero bambina'

Dopo il successo di Amber Midthunder in Prey, prequel di Predator uscito quest'anno su Disney Plus, il suo prossimo passo sarà l'epopea fantasy Avatar: The Last Airbender. Netflix sta riproponendo e rimescolando il franchise influenzato dai celebri anime in una serie live-action composta da otto episodi sotto la direzione di Dan Lin.

L'attrice farà infatti parte del cast di Avatar The Last Airbernder nei panni della principessa Yue: la compassionevole leader spirituale della tribù dell'acqua del nord. "Sto impazzendo!", ha dichiarato l'attrice a Empire, nel numero speciale "Review Of The Year". "Ho amato Avatar da bambina. L'ho rivisto di recente e adoro quel personaggio [la principessa Yue della Tribù dell'Acqua del Nord]. Sono molto eccitata".

Anche se ormai ha la mente ai nuovi progetti che si profilano all'orizzonte nella sua carriera, Midthunder si sta ancora riprendendo dalla risposta estremamente positiva a Prey, in particolare da parte della popolazione della Nazione Comanche, rappresentata in Prey non solo in termini di cultura e popolo, ma anche in una versione alternativa del film doppiata in lingua Comanche, disponibile su Disney+.

"Abbiamo fatto una proiezione di prova, prima ancora che il film fosse finito, in Oklahoma per loro", ha ricordato Midthunder, "e mi sono nascosta nel retro della sala. Guardarlo in quell'ambiente è stato così commovente. È stata un'esperienza così emozionante stare con la mia gente, o con altri nativi, e vedere cosa significa per le persone che rappresenta. Essere accolti così bene come siamo stati accolti da così tanti tipi di persone [comprese] le comunità indigene... mi ha fatto sentire molto soddisfatta, a dir poco".

Avatar: The Last Airbender è ancora un punto fermo nella cultura pop a ormai 15 anni dalla messa in onda dello show originale animato. In passato già M. Night Shyamalan ha provato a far passare la storia dall'animazione al live-action, ma con scarso successo. La serie Netflix ha già tutti i presupposti per essere migliore: in primis ha più tempo, non trattandosi di un film, cosa necessaria per un universo come quello di Avatar: The Last Airbender. Ha inoltre un cast che rispetta in modo autentico e genuino i personaggi da portare sullo schermo. Inoltre lo showrunner è Albert Kim, professionista di grande esperienza e noto per show come Nikita e Sleepy Hollow.