Avatar: The Last Airbender, annunciata una nuova web serie sullo show di Nickelodeon

Gli appassionati delle avventure di Aang e gli altri hanno accolto con entusiasmo l'annuncio di un nuovo film dedicato ad Avatar: The Last Airbender. Nelle scorse ore inoltre la produzione ha rivelato di aver organizzato una web serie sullo show.

Con un video condiviso dall'account ufficiale di YouTube di Avatar: The Last Airbender, lo studio di animazione ha annunciato l'inizio di un nuovo progetto intitolato "Four Nations Forum", nel quale saranno discussi gli episodi migliori della serie, quali sono i personaggi preferiti dai fan e saranno rivelate varie curiosità riguardo la produzione delle tre stagioni incentrate sulla storia di Aang, Zuko, Katar e gli altri. In calce alla notizia potete vedere un primo trailer dedicato alla web serie. Gli appassionati hanno accolto con entusiasmo questo nuovo progetto, anche se molti speravano in un annuncio di un nuovo show animato ambientato nell'originale mondo di Avatar.

La prima puntata sarà disponibile a partire dal prossimo 22 aprile, per ora comunque non sappiamo ancora il numero totale di episodi di Four Nations Forum. Il successo ottenuto dallo show di Nickelodeon è stato notevole, tanto che in molti considerano Avatar: The Last Airbender la loro serie preferita. Inoltre nelle scorse settimane è stato annunciato che saranno prodotte altre opere di animazione dedicato al mondo di Avatar.