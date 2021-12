Avatar: The Last Airbender, un attore ha anticipato nuovi annunci di Netflix per il cast?

Ebbene sì. Uno degli attori che interpreterà uno dei protagonisti di Avatar: The Last Airbender, la versione live-action dell'omonima serie animata Nickelodeon, potrebbe aver rivelato l'esistenza di almeno un componente del cast della serie TV su cui Netflix mantiene ancora il segreto...

Nella speranza che l'adattamento live-action di Avatar: The Last Airbender possa avere un futuro più roseo del recentemente cancellato Cowboy Bebop, la produzione è ormai al lavoro da un mese sul nuovo show Netflix e gli annunci riguardanti il cast non sono di certo mancati: solo qualche giorno fa era stato annunciato l'arrivo di 5 attrici in Avatar The Last Airbender.

Ma, a quanto pare, ci sarebbe ancora qualche nome su cui Netflix mantiene il riserbo ed è un post Instagram del giovanissimo Gordon Cormier a rivelarlo. Nel post in questione (che potete vedere a fine articolo), l'interprete di Aang ha pubblicato alcune foto con una didascalia in cui afferma che non può rivelare chi sia la persona che in quel momento ha scatenato le sue risate perché è un membro del cast che non è ancora stato annunciato.

Nei commenti al post c'è chi non vede l'ora di scoprire di chi si tratti e chi crede che Cormier stia solo trollando i fan della serie. Non possiamo far altro che attendere per scoprire se effettivamente ci saranno nuovi annunci per il cast del live-action di Avatar: The Last Airbender. Nel frattempo, sapevate che Avatar avrà qualcosa in comune con The Mandalorian?