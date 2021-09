Avatar: The Last Airbender, gli attori del live-action Netflix ricreano un celebre meme

Mentre noi continuiamo a chiederci quando arriverà su Netflix il live-action di Avatar: The Last Airbender, il cast organizza live su Instagram, e ricrea (accidentalmente) una delle scene più celebri della serie animata e, di conseguenza, anche il meme corrispondente.

Lo scorso agosto veniva ufficialmente annunciato il cast di Avatar: The Last Airbender, uno dei live-action di popolari serie animate attualmente in produzione in casa Netflix, e conoscevamo per la prima volta i futuri interpreti degli amati personaggi dello show.

E mentre sembrerebbe che siamo ancora lontani dal vedere l'adattamento sui nostri schermi, gli interpreti di Zuko e Sokka, Dallas Liu e Ian Ousley, hanno deciso di realizzare una live su Instagram, nella quale mostrano tutto il loro entusiasmo per la serie.

Non solo, ma grazie a un breve video tratto proprio da questa abbiamo scoperto che i ragazzi sono decisamente al corrente del meme legato alla serie che è diventato ormai un classico dell'internet.

In uno degli episodi dello show animato di Avatar: The Last Airbender, infatti, Zuko racconta a Sokka un tragico avvenimento del suo passato, spiegandogli che la sua prima ragazza si è trasformata nella luna. Ma la reazione di Sokka alle sue parole, beh, è decisamente peculiare, dato che la sua risposta è un semplice "That's rough, buddy". Capite perché è diventato subito un meme...

E la stessa battuta viene spontanea a Dallas Liu in risposta a un'affermazione di Ian Ousley durante la live, facendo subito scoppiare entrambi in una grossa risata, come potete vedere anche cliccando sul video in calce alla notizia.

Beh, di certo i ragazzi hanno fatto i compiti a casa, non trovate?