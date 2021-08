Avatar: The Last Airbender, ci sarà anche Azula nel live-action di Netflix?

E' stato recentemente annunciato il cast di Avatar: L'ultimo dominatore dell'aria, nuovo live-action firmato Netflix dell'omonima serie animata. Adesso, scelti gli interpreti di Aang, Katara, Sokka e Zuko, sembrerebbe che la produzione sia alla ricerca di un'attrice che vesta i panni di Azula.

Azula, sorella di Zuko, è la Principessa della corona della Nazione del Fuoco. La crudele e manipolatrice villain è apparsa nella stagione uno della serie animata, ma è stato nella seconda che ci ha mostrato i suoi incredibili poteri. Azula è infatti un prodigio del dominio del fuoco, e nel live-action targato Netflix dovrebbe avere sin da subito un ruolo decisamente rilevante. Come sappiamo, nel cartone animato la Principessa cerca di catturare allo stesso tempo l'Avatar e il fratello Zuko. Si tratta di un personaggio che si è dimostrato sempre capace di un alto livello di dominio, riuscendo addirittura a produrre fiamme blu invece che rosse.

Nel finale della serie animata originale di Avatar, Azula ha combattuto contro suo fratello Zuko e Katara, perdendo la battaglia. Non è ancora chiaro chi vestirà i panni della Principessa nello show. Si pensa, anzi, che Netflix stia conducendo ancora dei casting per definirlo. Staremo a vedere.

Intanto, i fan, in attesa di maggiori informazioni, possono sapere qualcosa in più sul live-action in arrivo, di cui è stata comunicata la trama ufficiale.