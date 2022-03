Avatar: The Last Airbender, svelato numero episodi, budget uguale a The Mandalorian?

Sono moltissimi i fan che attendono maggiori dettagli riguardanti la serie in live-action di Avatar: The Last Airbender, che arriverà prossimamente su Netflix. Tra i nodi ancora da sciogliere ci sono il numero degli episodi di cui sarà composta la prima stagione così come la durata di ogni singolo episodio e il budget utilizzato dalla produzione.

Durante un'intervista rilasciata nel corso del podcast Handsome Genius Club Radio Show, l'attore Paul Sun-Hyung Lee ha rivelato che la prima stagione dell'adattamento live-action Netflix sarà composta da otto episodi della durata di un'ora ciascuno, contraddicendo così i precedenti report secondo cui la stagione sarebbe durata 10 episodi.

Con otto episodi da 60 minuti ciascuno, la Stagione 1 di Avatar: The Last Airbender di Netflix avrà una durata totale di 480 minuti. È interessante notare che è la stessa durata di Book One: Water, la prima stagione della serie animata originale di Nickelodeon, che consisteva di 20 episodi da 24 minuti ciascuno.

Ma non è tutto: alcuni rumor avrebbero anche rivelato il budget utilizzato da Netflix per questa prima stagione in live-action, anche se al momento non c'è alcuna conferma ufficiale di ciò. Secondo Avatar News, la serie avrà un budget di oltre 15 milioni di dollari per episodio. Dato che la prima stagione è impostata su circa otto episodi, questo la porterebbe ad un budget totale di oltre 120 milioni di dollari. Questa cifra la metterebbe sicuramente alla pari con show come The Mandalorian, che ha avuto circa $100M di budget per la sua prima stagione da otto episodi.

Se è vero che il budget andrà oltre i 120 milioni di dollari, sarà probabilmente più vicino ai budget che i Marvel Studios danno alle loro produzioni Disney+.

