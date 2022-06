Avatar: The Last Airbender, il cast al completo dopo la fine delle riprese!

Le riprese della serie live-action Avatar: The Last Airbender si sono concluse la scorsa settimana, e Gordon Cormier, star dello show, ne ha approfittato per postare una foto su Instagram in cui posava con i suoi co-protagonisti Kiawentiio, Ian Ousley e Dallas Liu.

"Wazzzz uppppp?" recita semplicemente la didascalia del post, che troverete in fondo all'articolo. Nel trio che posa con Gordon Cormier, che nella serie è il protagonista Aang, riconosciamo Katara e Sokka, che collaborano con il personaggio e compongono con lui la cosiddetta Nazione dell'Acqua e Zuko della Nazione del Fuoco. Sembra che i giovani abbiano stretto un ottimo rapporto nel corso delle riprese, iniziate a Novembre e terminate da poco più di una settimana.

Avatar: The Last Airbender è ancora un punto fermo nella cultura pop a ormai 15 anni dalla messa in onda dello show originale animato. In passato già M. Night Shyamalan ha provato a far passare la storia dall'animazione al live-action, ma con scarso successo. La serie Netflix ha già tutti i presupposti per essere migliore: in primis ha più tempo, non trattandosi di un film, cosa necessaria per un universo come quello di Avatar: The Last Airbender. Ha inoltre un cast che rispetta in modo autentico e genuino i personaggi da portare sullo schermo. Inoltre lo showrunner è Albert Kim, professionista di grande esperienza e noto per Nikita e Sleepy Hollow.

Siete curiosi di avere più notizie sullo show? Ecco le prime foto di Avatar: The Last Airbender!