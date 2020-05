Avatar: The Last Airbender, il cast si riunisce in una live per Netflix

Avatar: The Last Airbender, serie animata pluripremiata, debutta oggi nella libreria di Netflix, e Dante Basco, doppiatore del personaggio di Zuko, insieme a Jack DeSena, organizzeranno un Watch Party Live per festeggiare l'arrivo dello show sulla piattaforma streaming, dopo la messa in onda degli anni scorsi su Nickelodeon.

Tramite Twitter, Dante Basco ha ufficializzato l'organizzazione di una live, coinvolgendo Jack DeSena, volta ad una raccolta di fondi per beneficenza in epoca COVID-19.

La storia di Zuko, il personaggio di Basco, è proseguita anche al termine della serie animata in una serie di graphic novel che approfondisce il suo rapporto con la sorella Azula, alla ricerca della madre perduta.



Avatar: The Last Airbender (Avatar - La leggenda di Aang) è ambientata in un mondo immaginario dove le nazioni sono divise nei quattro elementi.

La trama racconta le vicende di Aang, Avatar a cui viene assegnato il compito di riappacificare tutte le nazioni, in guerra tra loro ormai da diversi secoli.

Aang, grazie alla sua abilità di padroneggiare tutti e quattro gli elementi, è l'unico in grado di riportare la pace nel mondo.

Nel 2010 uscì il film L'ultimo dominatore dell'aria di M. Night Shyamalan, basato indicativamente sulla prima stagione della serie animata. Su Everyeye trovate la recensione de L'ultimo dominatore dell'aria.

Il film non fu un grande successo ma qualche anno fa M. Night Shyamalan difese L'ultimo dominatore dell'aria dalle critiche.