Avatar: The Last Airbender, il creatore della serie Netflix ha visto il film di Shyamalan?

Il 2023 è stato l'anno dei live-action di manga e anime celebri targati Netflix e il 2024 ha tutta l'intenzione di iniziare continuando su questa stessa scia positiva. Nei primi mesi dell'anno arriverà infatti il remake in live-action di Avatar: The Last Airbender, già arrivato al cinema con il film di M. Night Shyamalan. Lo showrunner lo ha visto?

Prima che Netflix decidesse di adattare l'amata serie animata di Nickelodeon in un'epopea fantasy a puntate, il regista di Unbreakable e Il sesto senso aveva realizzato nel 2010 L'ultimo dominatore dell'aria, segnando il primo tentativo di una versione live-action made in Hollywood. E, come tutti sanno, non andò benissimo.

"Vi dirò una cosa, non ho mai guardato il film di Shyamalan", ha dichiarato in un'intervista a Entertainment Weekly Albert Kim, lo showrunner della serie live-action di Netflix. "C'è stato un periodo in cui ho pensato che avrei dovuto guardarlo, ma poi ho pensato che non volevo quelle immagini nella mia testa mentre iniziavamo a sviluppare la nostra versione di questo progetto. Quindi l'ho evitato di proposito". Scoprite i 5 dettagli nascosti nel trailer di Avatar.

"Ora", ha aggiunto, "questo non vuol dire che non avessi sentito le critiche al film". Queste critiche spaziavano dal casting di attori bianchi in ruoli asiatici o indigeni, come Nicola Peltz nel ruolo del waterbender Katara e Jackson Rathbone in quello di suo fratello Sokka, alla qualità degli effetti visivi e delle performance attoriali.

"Sapevamo cosa non piaceva ai fan in generale", ha continuato Kim, "ma non era difficile evitare questo tipo di insidie. Per esempio, una versione autentica del casting, è qualcosa che avremmo fatto comunque. E, a dire il vero, il film di Shymalan è stato realizzato in un periodo in cui la tecnologia non era ancora al passo con ciò che il mondo meritava. Quindi sapevo che i VFX sarebbero stati comunque molto migliori di qualsiasi cosa avessero fatto". Lo stesso Kim aveva già anticipato che il suo Avatar: The Last Airbender sarebbe stato un remix dell'anime originale.

La serie Netflix inizia ad adattare gli eventi della serie animata, che si svolge in un mondo di ispirazione medievale di dominatori, coloro che hanno il potere di manipolare uno dei quattro elementi: acqua, terra, fuoco e aria. Gordon Cormier interpreta Aang, un essere reincarnato noto come Avatar, in grado di dominare tutti gli elementi per mantenere l'equilibrio nel mondo. Scomparso da anni, questo giovane adolescente - l'ultimo dei Nomadi dell'Aria - riemerge in un momento in cui la Nazione del Fuoco è impegnata nella sua guerra per il dominio. Dovrà fare squadra con i suoi nuovi amici, Katara (Kiawentiio) e Sokka (Ian Ousley), per salvare il mondo.

Composta da otto puntate da un'ora ciascuna, Avatar: The Last Airbender debutterà su Netflix il 22 febbraio 2024.