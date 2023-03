Avatar The Last Airbender, Daniel Dae Kim aggiorna sull'uscita della serie Netflix

Dopo che è stata svelata la data di uscita della serie Avatar: The Last Airbender, l'attore Daniel Dae Kim ha condiviso nuovi dettagli sulla pubblicazione del live-action targato Netflix.

Così ha dichiarato Kim nel podcast TigerBelly di Bobby Lee e Khalyla Kuhn riguardo le tempistiche dell'anteprima: "Non sappiamo ancora quando sarà disponibile, ma la produzione sta lavorando ai VFX in questo momento. Ci saranno moltissimi momenti comici". Ad occuparsi degli effetti visivi è lo studio DNEG, mentre l'attore interpreterà Lord Ozai, il tirannico sovrano della Nazione del Fuoco e padre del principe Zuko e della principessa Azula. Quanto alle riprese, sono iniziate a Vancouver (Columbia Britannica) il 16 novembre 2021, per poi concludersi sette mesi dopo, il 17 giugno 2022.

Ci auguriamo che la serie TV riuscirà finalmente a ottenere il successo sperato, soprattutto considerando il precedente fallimento del film di M. Night Shymalan e la generale delusione che accompagna l'uscita di svariati live-action (basti pensare a quello di Death Note o Cowboy Bebop). Di certo, il cast stellare rende i pronostici molto più positivi: oltre allo stesso Kim, basti pensare ad attori del calibro di Ken Leung, Maria Zhang, Elizabeth Yu e Lim Kay Siu.

Classe '68, Daniel Dae Kim è ricordato per svariati progetti cinematografici (Hulk, The Divergent Series: Insurgent, Hellboy) e televisivi (Law & Order - I due volti della giustizia, Seinfeld, 24), ma soprattutto per Lost, a plurpremiata serie di J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber in cui l'attore coreano ha recitato nei panni di Jin-Soo Kwon.

