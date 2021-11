Avatar: The Last Airbender, Daniel Dae Kim nel cast del live-action Netflix: ecco chi sarà

Continua il processo di casting per il live-action Netflix di Avatar: The Last Airbender, e l'ultima aggiunta sembra essere l'attore di Lost Daniel Dae Kim .

Ci vorrà ancora un bel po' prima che il live-action di Avatar: The Last Airbender arrivi su Netflix, ma nel frattempo la produzione continua a formare il proprio cast.

Dopo Gordon Cormier come interprete di Aang, Kiawentiio per Katara, Ian Ousley nei panni di Sokka e Dallas Liu in quelli di Zuko, adesso si unisce alla serie anche Daniel Dae Kim come interprete del Signore del Fuoco Ozai, il principe minore della nazione del Fuoco, padre di Zuko e principale antagonista della serie.

Come lo descrive anche il casting call, Ozai è "lo spietato leader della nazione del Fuoco. Esige che tutti siano all'altezza dei suoi standard impossibili, specialmente suo figlio adolescente, il principe Zuko".

La serie animata di Nickelodeon ideata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko verrà trasposta per il piccolo schermo dallo showrunner Albert Kim e i registi Michael Goi, Jabbar Raisani e Roseanne Liang. Tra i produttori del live-action troviamo Kim, Goi, Liang, Lindsey Liberatore e Dan Lin.

Al momento non sappiamo esattamente a che punto sono i lavori per lo show, ma le riprese che inizialmente dovevano partire addirittura nel 2019, sono poi state rinviate più volte, anche a causa del COVID. Vedremo se Netflix ci darà maggiori informazioni in merito nei prossimi mesi.