Avatar: The Last Airbender, Dante Basco: 'Ho passato il testimone a Dallas Liu'

Sono finalmente partite le riprese di Avatar: The Last Airbender, la serie live-action di Netflix basata sull'omonimo show animato di Nickelodeon, e i fan non vedono l'ora di scoprire come se la caveranno i giovani interpreti della serie. E a tal proposito, ecco cosa ha avuto da direDante Basco, doppiatore di Zuko, sul suo successore Dallas Liu.

Anche se non vediamo l'interprete in carne e ossa sullo schermo, l'identificazione di una voce con un personaggio animato è altrettanto forte, ed è per questo che a volte può risultare ancora più arduo per un attore dar vita allo stesso in versione live-action.

Ma l'attore dellla serie Netflix Dallas Liu non ha di che preoccuparsi secondo la storica voce del Principe Zuko, Dante Basco, che ha spiegato durante un Q&A come sia tutta una questione di far proprio il personaggio. Una volta realizzato ciò, sarà tutto più semplice.

"Ho avuto da poco una conversazione con il ragazzo che interpreterà Zuko nello show di Netflix, Dallas Liu, e stavamo parlando del personaggio, e gli ho praticamente passato il testimone" ha raccontato, condividendo il suo consiglio per il giovane interprete "Gli ho detto 'Fratello, adesso è il tuo turno di interpretarlo, e sai tu come devi fare, Io ti racconterò di come ho fatto in passato, e ti aiuterò durante questa avventura, ma alla fine sei tu che devi decidere come lo interpreterai e come si andrà ad intersecare con te, è il tuo momento".

E considerando la nonchalance con la quale i ragazzi sono riusciti a ricreare un celebre meme di Avatar durante una diretta qualche tempo fa, diremmo che di certo la passione e l'entusiasmo per il progetto non gli mancano.

Quale sarà poi il risultato finale, questo non ci resta che scoprirlo all'arrivo di Avatar: The Last Airbender su Netflix.