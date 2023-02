Avatar: The Last Airbender, il nuovo film d'animazione ha un titolo ufficiale?

Mentre siamo tutti in attesa dell'arrivo di un trailer per la serie live-action di Avatar: The Last Airbender prodotta da Netflix, il franchise si arricchirà nei prossimi anni di altre serie sequel e di un film d'animazione di cui potrebbe essere trapelato il titolo ufficiale. Almeno stando a quanto riportato dal portale attendibile Avatar News.

Il nuovo rumor condiviso da Avatar News su Twitter ha rivelato che uno dei film confermati potrebbe intitolarsi Avatar The Last Airbender: Hidden Kingdom. Questo nome non è ancora stato confermato da fonti ufficiali, quindi i fan dovrebbero prendere la notizia con le pinze. Non si sa molto della trama, se non che sarà incentrata sui personaggi originali della serie TV, tra cui probabilmente Aang, Sokka, Katara e Toph.

Questo primo nuovo film animato ha una data d'uscita fissata al 10 ottobre 2025, secondo quanto leggiamo sempre sul post.

Non è il primo titolo che viene suggerito per un prossimo film di Avatar. Jen Klatt, produttore di Paramount Animation, ha condiviso informazioni tramite la sua pagina LinkedIn, secondo cui un futuro film della serie potrebbe avere il titolo di Avatar The Last Airbender: Echoes and Aftershocks. Come questa ultima indiscrezione, però, non è ancora stata confermata dallo studio. Potrebbe anche essere il titolo di un altro capitolo della serie de L'ultimo dominatore dell'aria oltre a questo primo film, ma anche questo non è ancora stato rivelato ufficialmente.

La serie originale di Avatar: The Last Airbender è durata tre stagioni ed è stata pubblicata nel 2005. Ha generato spin-off ed espansioni della storia come la serie The Legend of Korra e Republic City Hustle. Tuttavia, il franchise non è più stato ripreso dal 2014, quando è stato pubblicato l'episodio finale di The Legend of Korra. Dopo una lunga pausa, però, gli Avatar Studios faranno il loro ritorno nel 2025. Il team creativo produrrà un film e uno show d'animazione ogni anno dal 2025 al 2027.

Di recente, è stata svelata la data d'uscita della serie live-action di Avatar in arrivo su Netflix.