Avatar: The Last Airbender, Gordon Cormier è perfetto nei panni di Aang, ecco la foto!

Grazie ai post di Avatar News continuiamo ad essere aggiornanti sullo sviluppo di Avatar: The Last Airbender, così oggi siamo in grado di dare una nuova occhiata al look del giovanissimo Gordon Cormier nei panni di Aang, il protagonista della versione live-action della popolare serie animata. Cormier sembra effettivamente nato per questo ruolo.

Seduto le mani chiuse a pugno giunte, le gambe incrociate e gli occhi chiusi, Cormier sta effettivamente calandosi nei panni della sua controparte animata, che spesso siede in questa esatta posizione durante la meditazione, che alla fine lo aiuta a sbloccare i suoi chakra per raggiungere lo stato di Avatar. Grazie alla presenza di uno skateboard vicino, di un abbigliamento casual e dei graffiti intorno a lui, gli utenti hanno subito sottolineato che la giovane star è perfetta per rappresentare un Aang moderno.

Mentre la storia è ancora del tutto top-secret, il cast di questo live-action di Avatar: The Last Airbender comprende - oltre a Gordon Cormier nei panni di Aang l'Avatar - anche Kiawentiio Tarbell come Katara, Ian Ousley come Sokka, Dallas Liu come Zuko, Paul Sun-Hyung Lee come Iroh, Elizabeth Yu come Azula, Daniel Dae Kim come Fire Lord Ozai, Maria Zhang come Suki, Ken Leung come Comandante Zhao, Lim Kay Siu come Gyatso, Yvonne Chapman come Avatar Kyoshi, Tamlyn Tomita come Yukari, e Casey Camp-Horinek come Gran Gran.

Netflix non ha ancora fissato una data d'uscita ufficiale, ma l'arrivo in streaming dovrebbe avvenire entro questo 2023 appena iniziato.

La prima stagione di Avatar The Last Airbender avrà lo stesso budget di The Mandalorian, secondo le ultime indiscrezioni, intorno ai 120 milioni di dollari. Con otto episodi da 60 minuti ciascuno, la Stagione 1 di Avatar: The Last Airbender di Netflix avrà una durata totale di 480 minuti. È interessante notare che è la stessa durata di Book One: Water, la prima stagione della serie animata originale di Nickelodeon, che consisteva di 20 episodi da 24 minuti ciascuno.

Nel corso di una recente intervista, infine, il regista ha spiegato come Avatar The Last Airbender ricreerà una nota scena dell'anime.