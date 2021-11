Avatar: The Last Airbender, l'iconico look di Aang in una nuova foto del cast!

E' partita da circa due settimane la produzione di Avatar: The Last Airbender, la nuova serie live-action prodotta da Netflix, con Daniel Dae Kim nei panni di Lord Ozai. In una recente foto pubblicata su Instagram il giovanissimo Gordon Cormier ci ha svelato il caratteristico look che ha dovuto adottare per interpretare Aang.

A fine articolo potete vedere la foto pubblicata da Gordon Cormier sul suo profilo Instagram in compagnia del collega Ian Ousley, che nel live-action interpreta Sokka. Insieme ai due attori già citati, fanno parte del cast di Avatar The Last Airbender anche Kiawentiio e Dallas Liu, che saranno rispettivamente Katara e Zuko.

A quanto sembra dalla foto che ha diffuso, Cormier è già pienamente nel personaggio, come dimostra il caratteristico taglio di capelli che, seppur mascherato dal cappellino, ricorda chiaramente il look di Aang.

I fan della serie animata di Nickelodeon, creata da DiMartino e Konietzko nei primi anni Duemila, sono attenti a ogni minimo dettaglio e hanno accolto positivamente questa foto, stando alle reazioni sui social. Se in passato il fandom di Avatar: The Last Airbender ha avuto qualche problema con gli adattamenti live-action, sembra che l'approccio della produzione Netflix per ora rispetti con adeguata fedeltà i personaggi dello show televisivo originale.

Di recente, sono state annunciate tre new entry in Avatar The Last Airbender: si tratta di Paul Sun-Hyung Lee nei panni di zio Iroh, Lim Kay Siu che sarà il monaco Gyatso e Ken Leung sarà l'Ammiraglio Zhao.