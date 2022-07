Avatar: The Last Airbender, James Sie presterà ancora la voce al mercante di cavoli!

Il doppiatore di Avatar: The Last Airbender, James Sie, riprenderà il suo ruolo preferito dai fan, prestando la voce al mercante di cavoli, come riferisce Avatar News. L'attore ha doppiato il personaggio anche nell'omonima serie animata originale in onda su Nickelodeon dal 2005 al 2008.

Sie ha doppiato anche il figlio del mercante, Lau Gan-Lan, proprietario di Cabbage Corp nella serie sequel di Avatar, La leggenda di Korra, in onda per quattro stagioni dal 2012 al 2014.



Nonostante sia apparso soltanto in alcuni episodi della serie originale, il mercante di cavoli è uno dei personaggi più amati dai fan della saga. Caratterizzato da una sfortuna ricorrente, il mercante di cavoli reagisce spesso con disgusto quando il suo amato carretto di cavoli viene distrutto o ammaccato.

Avatar News riporta che le riprese di Avatar: The Last Airbender sono terminate, quindi James Sie ha già lavorato alle scene con il mercante di cavoli.



Sie annovera moltissimi credit come doppiatore, tra cui il personaggio di Eddy Raja nel videogioco Uncharted, e una versione romanzata di Jackie Chan in Jackie Chan Adventures.



Dopo la fine delle riprese è stato pubblicato una foto del cast di Avatar: The Last Airbender, in arrivo sulla piattaforma streaming di Netflix.

Siete pronti per godervi la prima stagione della serie animata Avatar: The Last Airbender? Non perdetevi i nostri aggiornamenti sullo show in programma su Netflix.