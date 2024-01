Avatar: The Last Airbender, nostalgia per l'anime originale dopo il trailer

Avatar: The Last Airbender sarà ricco di scene inedite: la serie live-action targata Netflix rappresenta un progetto ambizioso per il colosso dello streaming e se dietro un adattamento c'è sempre qualche scetticismo, questo non è il caso di L'ultimo dominatore dell'aria.

Dopo l'uscita dell'attesissimo trailer di Avatar: The Last Airbender, l'operazione nostalgia è stata attivata suscitando nei fan il ricordo della serie animata originale di Nickelodeon e avviando un inevitabile confronto tra le immagini dell'adattamento Netflix e l'anime.

Secondo il giudizio del fandom, lo showrunner Albert Kim ha fatto un lavoro estremamente accurato: "Okay, quindi abbiamo belle battaglie, buona musica, pronuncia corretta dei nomi, sarcasmo di Sokka e Aang che si lancia contro quella statua come ha fatto all'inizio di ogni episodio della serie animata. Potrebbe esserci ancora speranza", scrive un utente su X mentre la pronuncia di "Aang" sembra uno degli elementi che più ha colpito il fandom: "La musica, la rappresentazione accurata delle nazioni e dicono Aang correttamente?! Potrebbe essere troppo bello per essere vero", si legge in uno dei numerosi commenti sul social network.

Non manca troppo per scoprire se Netflix avrà fatto segno con The Last Airbender: la serie TV con Gordon Cormier, Daniel Dae Kim, Elizabeth Yu uscirà il prossimo 22 febbraio!