Avatar: The Last Airbender, è polemica sui cambiamenti di un famoso personaggio della saga

Quando è stato annunciato che Netflix avrebbe realizzato un nuovo adattamento di Avatar: The Last Airbender siamo certi che in molti sono stati quelli scettici nei confronti della natura stessa del progetto. Questo perché non è sempre facile riuscire a trasporre in live-action qualcosa che di base, non è stato pensato per questo.

Oltre a questo, come potete leggere nella nostra recensione de L'Ultimo Dominatore dell'Aria, anche il film diretto da M. Night Schyamalan nel 2010 non si è rivelato essere all'altezza delle aspettative.

Ciononostante, sin dai primi trailer è parso evidente come questa volta Avatar: The Last Airbender avrebbe potuto avere tutte le carte in regola per riuscire ad accontentare sia i puristi dell'opera originale, sia coloro che per la prima volta in assoluto si avvinano al franchise attraverso la serie tv.

Tuttavia di recente si sono alzate alcune polemiche nei confronti dello show, a causa di alcune dichiarazioni fatte dallo showrunner Albert Kim: costui ha rivelato che si sono dovuti apportare dei cambiamenti al viaggio che compie il protagonista della serie, rispetto a quanto è stato visto nel cartone animato.

"Nella prima stagione della versione animata, Aang vaga da un posto all'altro in cerca di avventure, quindi abbiamo dovuto andare verso delle modifiche sostanziali. Non ci saranno deviazioni nel suo viaggio nella serie televisiva".

Voi che ne pensate?