Avatar: The Last Airbender, primo poster da Netflix: ecco quando esce il trailer

Circolavano indiscrezioni sulla data d’uscita della serie tv live action Avatar: The Last Airbender, ma adesso Netflix ha pubblicato ufficialmente il primo poster, e a breve arriverà anche il trailer.

L’account @discussingfilm ha pubblicato un post sul social X che mostra il primo poster dell’adattamento live action di “Avatar: The Last airbender”, la nuova serie Netflix, con la caption “Primo poster per il live-action Netflix AVATAR: THE LAST AIRBENDER, il trailer verrà rilasciato domani”. Di conseguenza è ufficiale che il primo trailer dello show uscirà il 9 novembre 2023. In aggiunta, nel poster si può leggere “coming 2024” senza specificare alcuna data precisa.

L’annuncio ha causato delle reazioni miste da parte dei fan della serie animata, c’è chi si augura un prodotto simile a quanto fatto con One Piece, e chi rimane scettico a causa del film realizzato da M. Night Shyamalan del 2010. “Sembra così bello!! Spero che questa versione live action di ATLA ci dimostri che serie animate come Avatar possono essere trasformate in live action realizzati degnamente senza alcun intoppo. Questo poster mi dà la speranza che possa essere fatto per bene” ha scritto un utente, “Perché il live action di One piece era davvero bello, adesso ho un po più di speranza per questo adattamento” ha scritto un altro.

Se invece non conoscete l’adattamento di Shyamalan, qui trovate la nostra recensione di Avatar: The last airbender versione blu-ray.