Avatar: The Last Airbender, il nuovo poster ci ricorda che mancano solo 100 giorni

Le foto di Daniel Dae Kim sul set di Avatar: The Last Airbender avevano già dato un assaggio di cosa ci aspetta nel live-action della serie in uscita il prossimo anno. Ma ora arriva un nuovo poster che di certo non sta aiutando in termini di hype generale!

Nel poster vediamo un Aang in controluce e di fronte un orizzonte che sembra colorato da un tramonto luminosissimo e dorato. A pubblicarlo è la pagina ufficiale di Netflix Geeked su X/Twitter, e i commenti riflettono l'entusiasmo e l'aspettativa dei fan. C'è chi è curiosissimo del prodotto in arrivo, chi scrive "Non deludeteci, mi raccomando..." e chi chiede insistentemente un trailer. Ma forse si sono dimenticati del trailer di Avatar: The Last Airbender uscito proprio qualche giorno fa!

"L'attesa è quasi finita. Mancano 100 giorni all'uscita di AVATAR: THE LAST AIRBENDER su Netflix", questa la descrizione del post. Lo stesso trailer ne aveva già rivelato l'uscita: il 22 Febbraio 2024.

Gordon Cormier interpreterà nel live-action Aang, mentre Kiawentiio interpreterà Katara. Ian Ouslet invece interpreterà Sokka, il fratello di Katara.

Cosa ne pensate di questo nuovo poster? Vi piace? Ma soprattutto: quanto aspettate l'uscita del live-action? Come sempre lasciateci un commento per farceli sapere la vostra opinione!