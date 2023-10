Avatar: The Last Airbender, le prime foto del live-action ci mostrano Daniel Dae Kim!

Mentre si aspetta con grande ansia l'uscita di Avatar: The Last Airbender, vengono condivise al pubblico delle nuove foto del set del live-action in uscita. Tra i personaggi che appariranno c'è anche Daniel Dae Kim.

"LA NAZIONE DEL FUOCO È ARRIVATA. Incontrate il Signore del Fuoco Ozai, il Generale Iroh, la Principessa Azula e il Comandante Zhao in Avatar: The Last Airbender, in arrivo nel 2024", così scrive la pagina ufficiale X di Netflix.

Nei commenti il pubblico è molto vario: c'è chi non esita a mostrare il suo entusiasmo per i costumi, la scenografia e la scelta degli attori. Altri invece sono perplessi, dubbiosi su questi fattori. Come sempre però, entrambi i lati non fanno che mostrare una certa aspettativa.

Daniel Dae Kim interpreterà il Signore del Fuoco Ozai. Sul suo aspetto e sull'immagine che ci è stata condivisa, il pubblico però è d'accordo: l'attore sembra davvero essere perfetto per il ruolo. Il Signore del Fuoco Ozai è, per chi non lo sapesse, l'antagonista principale ed è potentissimo.

Finora cosa sappiamo di questo live-action? Oltre al cast, possediamo anche i titoli trapelati degli episodi di Avatar: The Last Airbender.

Cosa ne pensate di questa nuove foto? Avete delle buone impressioni? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra opinione.