Avatar: The Last Airbender, ecco le prime foto dal set del live-action Netflix

Le riprese di Avatar The Last Airbender sono in corso e nelle ultime ore sono trapelate alcune immagini dal set dell'adattamento in live-action prodotto da Netflix e tratto dal popolare anime giapponese. Le immagini ci danno un'anteprima di alcune location utilizzate, in particolare quella della Nazione del Fuoco. Potete guardarle dopo il salto.

A rendere le cose ancora più curiose sono queste nuove occhiate al set della nuova serie di Avatar: The Last Airbender avvistati da Dripmaster926 su Reddit, che sembrano mostrare la parte anteriore di una grande location della Nazione del Fuoco. Ci sono molte domande su cosa potrebbe essere a seconda di quanto la serie animata originale Netflix deciderà di adattare fedelmente.

Mentre la storia è ancora del tutto top-secret, il cast di questo live-action di Avatar: The Last Airbender comprende Gordon Cormier come Aang l'Avatar, Kiawentiio Tarbell come Katara, Ian Ousley come Sokka, Dallas Liu come Zuko, Paul Sun-Hyung Lee come Iroh, Elizabeth Yu come Azula, Daniel Dae Kim come Fire Lord Ozai, Maria Zhang come Suki, Ken Leung come Comandante Zhao, Lim Kay Siu come Gyatso, Yvonne Chapman come Avatar Kyoshi, Tamlyn Tomita come Yukari, e Casey Camp-Horinek come Gran Gran. Netflix non ha ancora fissato una data d'uscita ufficiale.

La prima stagione di Avatar The Last Airbender avrà lo stesso budget di The Mandalorian, secondo le ultime indiscrezioni, intorno ai 120 milioni di dollari. Con otto episodi da 60 minuti ciascuno, la Stagione 1 di Avatar: The Last Airbender di Netflix avrà una durata totale di 480 minuti. È interessante notare che è la stessa durata di Book One: Water, la prima stagione della serie animata originale di Nickelodeon, che consisteva di 20 episodi da 24 minuti ciascuno.

Se è vero che il budget andrà oltre i 120 milioni di dollari, sarà probabilmente più vicino ai budget che i Marvel Studios danno alle loro produzioni Disney+.