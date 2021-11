Avatar: The Last Airbender, al via la produzione della serie Netflix!

E' ufficialmente partita a Vancouver la produzione di Avatar: The Last Airbender, l'attesissima serie live-action prodotta da Netflix. Il colosso dello streaming ha annunciato l'inizio delle riprese della serie con una nuova foto dei 4 protagonisti del cast!

Di recente avevamo visto le foto di Daniel Dae Kim e della sua trasformazione per Avatar The Last Airbender, ma dopo anni di attesa e dopo i recenti rinvii a causa della pandemia, è finalmente arrivato l'annuncio ufficiale: sono iniziate a Vancouver le riprese sul set di Avatar: The Last Airbender, la versione live-action della celebre serie animata di Nickelodeon.

Dopo l'annuncio del cast di Avatar The Last Airbender della scorsa estate, Netflix ha condiviso in un tweet la notizia attesissima da tutti i fan, con una foto di Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley e Dallas Liu, che potete trovare a fine articolo. Come già annunciato, i 4 giovani attori saranno rispettivamente Aang, Katara, Sokka e Zuko, mentre il sopracitato Daniel Dae Kim sarà Lord Ozai in Avatar The Last Airbender.

In occasione dell'avvio delle riprese, lo showrunner Albert Kim ha dichiarato "Siamo entusiasti di iniziare la produzione di questo incredibile progetto e, soprattutto, non vediamo l'ora di lavorare con PXO per creare il meraviglioso mondo di Avatar: The Last Airbender usando le tecniche più avanzate al mondo". Kim si riferisce alla collaborazione con Pixomondo Virtual Production, uno pluripremiato studio di effetti visivi tra i migliori nel suo campo per quanto riguarda il Nord America.