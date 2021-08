Avatar: The Last Airbender, quando esce il live-action di Netflix?

La trama del remake live-action di Avatar: The Last Airbender seguirà le avventure della sua controparte animata e i fan non vedono l'ora di guardare la serie targata Netflix. Tuttavia i lavori sono proseguiti a rilento nell'ultimo anno, ma finalmente ora la produzione sembra pronta per iniziare.

Co-creata da Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko, la serie animata è stata uno dei cartoni più popolari della metà degli anni 2000 che ha generato una serie spin-off altrettanto popolare nel 2012 conosciuta come La leggenda di Korra.

La prima stagione dovrebbe essere composta da 10 episodi della durata di un'ora ciascuno.

Originariamente annunciata nel 2018, l'ultima informazione concreta che abbiamo ottenuto su questa nuova versione live-action è stata l'uscita dal progetto dei creatori originali Michael DiMartino e Bryan Konietzko a causa di divergenze creative. Secondo gli ultimi rumors Albert Kim è stato scelto come showrunner, noto per aver lavorato a Leverage e Nikita di TNT.

Cast

Secondo Avatar News la serie ha trovato i suoi quattro protagonisti: Aang, Katara, Sokka e Zuko. Netflix non ha ancora confermato ma secondo Avatar News, l'undicenne Gordon Cormier interpreterà Aang, il quattordicenne Kiawentiio Tarbell sarà Katara, Ian Ousley è stato scelto per il ruolo del fratello di Katara, Sokka, e Dallas Liu è stato scelto come Zuko.

Trama

La trama di Avatar: The Last Airbender è stata diffusa online, ma come per il cast, Netflix deve ancora confermare: "The Last Airbender si svolge in un mondo fantastico, dimora di umani, animali fantastici e spiriti soprannaturali. La civiltà umana è divisa in tre nazioni pre-industrializzate, le Tribù dell'Acqua, il Regno della Terra e i Nomadi dell'Aria, e una nazione industrializzata, la Nazione del Fuoco, in grado di fabbricare diversi vari tipi di macchine. All'interno della nazione, un ordine di uomini e donne chiamati 'Benders' hanno la capacità di manipolare il loro elemento nativo. Le arti di Piegamento combinano un certo stile di arti marziali e misticismo elementale. I tipi di Piegamenti sono Acqua, Terra, Fuoco e Aria. In ogni generazione una persona è in grado di piegare tutti e quattro gli elementi: questo è l'Avatar, lo spirito del pianeta manifestato in forma umana. Quando l'Avatar muore si reincarna in un bambino nativo non ancora nato nella nazione successiva del Ciclo Avatar, che mette in parallelo tre stagioni: inverno per l'acqua, primavera per la terra, estate per il fuoco e autunno per l'aria. Sebbene la leggenda sostenga che l'Avatar debba padroneggiare gli elementi in ordine, a partire dal loro elemento nativo, ciò a volte può essere compromesso quando la situazione lo richiede. Imparare a piegare l'elemento opposto al proprio elemento nativo è estremamente difficile perché le arti del Piegamento opposte si basano su stili e dottrine di combattimento opposti".

Data di uscita

Alla fine del 2018 è stato riferito che la produzione completa sarebbe iniziata nel 2019. Tuttavia, due anni dopo ciò non è accaduto per vari motivi: uno è la partenza dei creatori originali l’altro, la pandemia in corso.



Secondo gli ultimi aggiornamenti tuttavia, la produzione di Avatar: The Last Airbender dovrebbe iniziare a novembre 2021 in Canada e durerà fino ad aprile 2022. A questo punto ci aspettiamo una data di uscita alla fine del 2022 o addirittura del 2023.



Un film basato sul mondo di Avatar: The Last Airbender è attualmente in lavorazione, i fan quindi possono appuntarsi questi due grandi appuntamenti in attesa di date di uscita ufficiali.