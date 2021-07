Avatar: The Last Airbender, ecco quando inizieranno le riprese della serie Netflix

Nelle ultime ore è stata annunciata la data delle riprese della serie live action Netflix, Avatar: The Last Airbender. Sebbene il franchise sia destinato ad espandersi con un nuovo universo di progetti animati, N etflix lavora ad un prodotto con protagonisti in carne ed ossa, che non vedrà Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko come showrunner.

Ricordiamo che a febbraio è stato annunciato anche un film di Avatar: The Last Airbender. Un report di Hollywood North afferma invece che le riprese dello show live action inizieranno a Vancouver nel mese di novembre. Non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali, soprattutto dopo l'abbandono di DiMartino e Konietzko nel ruolo di showrunner e il mancato annuncio del sostituto.



Alcune voci indicavano in Albert Kim lo showrunner scelto per guidare la serie ma non ci sono state ulteriori conferme successivamente.

In ogni caso se le riprese dovessero davvero iniziare a novembre in Canada è chiaro che uno showrunner è stato trovato e manca soltanto l'annuncio ufficiale che lo renda pubblico.

La serie era stata annunciata come molto fedele al progetto originale ma i due showrunner precedenti hanno abbandonato la barca proprio in relazione ad alcune divergenze creative.



Già qualche mese fa vi aggiornammo sulle ultime novità su Avatar: The Last Airbender. In attesa di ulteriori news che possono riguardare il cast rimaniamo in attesa della comunicazione ufficiale sull'inizio delle riprese nel prossimo autunno.