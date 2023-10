Avatar The Last Airbender riuscirà a replicare il successo di One Piece su Netflix?

Avatar: The Last Airbender si ripromette di essere una versione riveduta e corretta dell'opera originale da cui trae ispirazione, il materiale presentato ad oggi sul progetto pare essere convincente. Tuttavia visti i trascorsi del franchise non è assolutamente detto che questa trasposizione live-action possa avere un riscontro considerevole.

Questa scarsa fiducia nel successo del progetto ha una serie di motivi più che validi, che praticamente rappresentano degli elementi oggettivi tali per cui il clamore di One Piece non potrà essere replicato.

Uno di questi motivi riguarda l'appeal stesso di Avatar: The Last Airbender, il franchise è infatti già stato trasposto almeno una vola su schermo, con l'estremamente deludente trasposizione cinematografica realizzata da M. Night Shyamalan nell'ormai lontano 2010.

Tuttavia la memoria del pubblico è longeva e nonostante sia passato del tempo ormai, sicuramente le premesse con cui gli spettatori dell'epoca si approcceranno ora a questa nuova trasposizione non sono buone. a

Altro fattore determinante è il fatto che gli autori originali di Avatar non hanno preso parte diretta alla realizzazione dello show live-action, mentre invece la serie sulla ciurma di cappello di paglia ha beneficiato della partecipazione attiva e diretta di Eiichiro Oda.

Voi che ne pensate?