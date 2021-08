Avatar: The Last Airbender, scoperti i nomi dei membri del cast del live action di Netflix

Abbiamo recentemente ricevuto notizie sulla trama ufficiale di Avatar: The last Airbender, la serie live action prodotta da Netflix che dovrebbe iniziare presto le riprese. Oggi arrivano, invece, nuove notizie circa il cast. O meglio, chi potrebbe farne parte.

Secondo il sito Avatar News, gli attori che dovrebbero interpretare Aang, Katara, Sokka, and Zuko, sono stati scelti. Si tratterebbe di interpreti che già conosciamo, e che hanno fatto la loro apparizione in prodotti più o meno famosi. A vestire i panni di Aang dovrebbe essere Gordon Cormier, attore giovanissimo che abbiamo ammirato nelle serie Lost In Space e L'ombra dello scorpione. Al suo fianco ci sarebbe Kiawentiio Tarbell che interpreterà Katara. La Tarbell dovrebbe essere praticamente sicura in questo ruolo. Nota per aver preso parte alla serie Netflix Anne with an E, l'attrice quattro mesi fa aveva dichiarato, in merito alla possibilità di interpretare Katara, che "sarebbe un sogno lavorare in Avatar: The Last Airbender." E sembrerebbe che sia riuscita a realizzarlo.

Un altro attore che conosciamo bene è Ian Ousley, che nel live action dovrebbe interpretare Sokka. Lo abbiamo visto recentemente nella serie Netflix 13 Reasons Why e in Physical. Infine dovrebbe essere nel cast anche Dallas Liu nei panni di Zukko. E questa serie non sarà l'unico prodotto in cui lo ammireremo quest'anno. Liu sarà infatti anche uno dei protagonisti di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, nuovo film dei Marvel Studios in uscita il 1° Settembre 2021.

Nonostante le voci di corridoio che lo darebbero quasi per certo, questo cast non è ancora stato confermato da Netflix in un annuncio ufficiale. I fan sperano però che il colosso dello streaming lo faccia presto, considerando anche che l'inizio delle riprese sarebbe ormai vicino e su questo nuovo live-action si sa ancora troppo poco.