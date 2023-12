Avatar: The Last Airbender, la serie Netflix sarà un 'remix' dell'anime originale

Avatar: The Last Airbender, il remake in live-action dell'omonima serie d'animazione, è tra le novità più attese della prossima stagione televisiva. I dettagli negli ultimi mesi sono stati centellinati, ma adesso lo showrunner dietro la nuova versione targata Netflix ha rivelato che questa "sarà un remix" degli eventi della serie animata originale.

Albert Kim, showrunner di Avatar: The Last Airbender, ha parlato con Entertainment Weekly in vista dell'uscita della serie live-action su Netflix il prossimo anno e ha parlato dei timori che i fan potrebbero avere nel vedere alcuni momenti originali della serie animata riprodotti in un modo completamente nuovo.

Lo showrunner ha rivelato: "Si tratta di Avatar: The Last Airbender, ma è la nostra versione di Avatar: The Last Airbender", spiegando poi come la serie live-action stravolgerà alcuni eventi in modi che i fan potrebbero non aspettarsi. Date un'occhiata al trailer di Avatar: The Last Airbender.

"Lo show non inizia allo stesso modo della serie animata", ha dichiarato Kim. "È stata una decisione consapevole per mostrare alle persone che questa non è la serie animata". Parlando del fatto che la nuova serie di Netflix sarà caratterizzata da un arco narrativo di otto ore, rispetto agli oltre 20 episodi della serie animata originale da mezz'ora l'uno, Kim ha spiegato che hanno dovuto modificare alcune delle storie originali per adattarle meglio al nuovo formato:

"A volte abbiamo dovuto disfare le trame e remixarle in un modo nuovo per dare un senso a quello che è un dramma in live-action", ha dichiarato Kim. "Quindi sono molto curioso di vedere cosa succederà in termini di reazioni da parte del pubblico".

La nuova serie live-action di Avatar: The Last Airbender arriverà su Netflix il 22 febbraio 2024. La prima stagione consisterà di otto episodi di un'ora ciascuno e un cast che comprende Gordon Cormier nel ruolo di Aang, Kiawentiio nel ruolo di Katara, Ian Ousley nel ruolo di Sokka, Dallas Liu nel ruolo del Principe Zuko, Daniel Dae Kim nel ruolo del Signore del Fuoco Ozai e molti altri.