Avatar: The Last Airbender, la serie Netflix includerà Kuruk? I dettagli

Da quando Albert Kim è diventato lo showrunner del progetto Netflix di Avatar: The Last Airbender, la produzione sembra che abbia intrapreso la strada giusta, dopo aver introdotto diverse persone nuove nel cast. Lo show dovrebbe essere una rivisitazione dell'originale e si concentrerà sulla storia di Aang.

La serie riuscirà a risollevare le sorti del prodotto dopo il flop del film di M. Night Shyamalan? Sul nostro sito trovate la recensione di L'Ultimo Dominatore dell'Aria.

Gordon Cormier presterà la voce a Aang, mentre Kiawentiio e Ian Ousley sono stati reclutati per interpretare Katara e Sokka. Il cast principale si completa con le voci di Dallas Liu per Zuko e Paul Sun-Hyung Lee, Elizabeth Yu insieme a Daniel Dae Kim.



Ora l'annuncio di un casting per la serie potrebbe essere considerato un indizio sulla possibile presenza di Kuruk. La produzione sta cercando un uomo di discendenza indigena tra i 30 e i 40 anni per interpretare Dakota. Secondo il report tuttavia pare che il personaggio in questione sia in realtà proprio Kuruk, l'ultimo Avatar della Tribù dell'Acqua prima di Aang.



Nell'Avatar originale Kuruk non ricopre un ruolo principale ma appare in una sequenza in cui gli Avatar del passato forniscono consigli ad Aang.



La prima stagione di Avatar: The Last Airbender sarà composta da 8 episodi da un'ora e ci sono buone probabilità che non venga presentata prima dell'inizio del 2023.

I fan si sono chiesti: l'Uomo dei Cavoli sarà in Avatar? Farà parte dei personaggi? La risposta è arrivata qualche settimana fa dal doppiatore, James Sie.