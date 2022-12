Avatar: The Last Airbender, la serie Netflix ricreerà l'iconica scena iniziale dell'anime

Mentre le riprese si sono concluse ormai da tempo, non si hanno molte notizie dell'adattamento live-action di Avatar: The Last Airbender prodotto da Netflix. Non c'è ancora un trailer all'orizzonte e non sono usciti materiali promozionali, ma è una situazione che potrebbe presto sbloccarsi. Nell'attesa, il regista ha descritto una scena familiare.

Il regista Michael Goi, che si è occupato della regia del primo e del secondo episodio della serie, ha concesso un'intervista a StudentFilmmakers Magazine in cui ha descritto i dettagli del suo lavoro. In tutto ciò è emerso un quadro di una delle sue scene più stratificate dal punto di vista tecnico e visivo, nella quale si è servito sia di elementi pratici che di effetti digitali.

Goi ha parlato di "un'inquadratura di una barca con due passeggeri che viene travolta da un'onda d'acqua in un'enorme caverna di ghiaccio che infine si schianta contro una banchisa". Va notato che, secondo quanto riportato da Avatar News, prima della succitata sequenza descritta da Goi si svolgeranno diverse scene che fungeranno da prologo alla storia. Su queste, però, non sono stati forniti dettagli.

Il regista ha continuato, spiegando: "Ho aggiunto un po' di magia: le pareti della grotta di ghiaccio erano in digitale, la piattaforma di ghiaccio era parte di un set reale e l'onda d'acqua è stata ricreata attraverso una vasca di un metro e mezzo posizionata in primo piano rispetto alla macchina da presa con un filtro diottrico diviso davanti all'obiettivo. Due tecnici degli effetti speciali hanno versato secchiate d'acqua, mentre gli operatori e gli stuntman tiravano la barca su cavi attraverso il pavimento. L'immagine risultante combinava i diversi elementi per creare una nuova realtà in grado di amplificare tutto quello che stava accadendo".

La sequenza descritta sembra essere molto simile a una già vista nella popolare serie televisiva animata.

In passato già M. Night Shyamalan ha provato a far passare la storia dall'animazione al live-action, ma con scarso successo. La serie Netflix ha già tutti i presupposti per essere migliore: in primis ha più tempo, non trattandosi di un film, cosa necessaria per un universo come questo. Inoltre, il cast di Avatar The Last Airbender rispetta in modo autentico e genuino i personaggi da portare sullo schermo. Inoltre lo showrunner è Albert Kim, professionista di grande esperienza e noto per Nikita e Sleepy Hollow.

Le riprese di Avatar The Last Airbender si sono già concluse, quindi non dovrebbe mancare poi molto all'arrivo di un primo trailer.