Avatar: The Last Airbender, lo show Netflix avrà una cosa in comune con The Mandalorian

Sono appena iniziate le riprese di Avatar The Last Airbender, l'adattamento live-action della celebre serie animata di Nickelodeon. Sembra che per Avatar: The Last Airbender Netflix abbia preso qualcosa in prestito da The Mandalorian: di cosa si tratta?

Una delle serie più attese su Netflix avrà dunque qualcosa in comune con una delle più grandi serie Disney+. Nel tweet che potete vedere a fine articolo, il mistero è presto spiegato: la produzione di Avatar: The Last Airbender ha avviato le riprese in una nuova struttura costruita ad hoc con un volume di produzione virtuale di oltre 7000 metri quadrati, usando la stessa tecnologia che è servita per dare vita all'universo di Star Wars nella serie The Mandalorian.

Insieme alla notizia dell'avvio del set di Avatar: The Last Airbender, Netflix ha comunicato ufficialmente i nomi di tre new entry nel cast di Avatar. Insieme a Gordon Cormier, Kiawentiio, Ian Ousley, Dallas Liu e Daniel Dae Kim, sono stati annunciati i tre attori ingaggiati per interpretare zio Iroh, il monaco Gyatso e l'Ammiraglio Zhao: si tratta rispettivamente di Paul Sun-Hyung Lee, Lim Kay Siu e Ken Leung.



Proprio un paio di giorni fa, in seguito all'annuncio, Paul Sun-Hyung Lee ha commentato la notizia su Twitter, scrivendo: "Spero di rendere onore e giustizia a questo personaggio, cercando di farlo mio al tempo stesso. Sono grato per quest'opportunità ed entusiasta di cominciare".