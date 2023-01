Avatar: The Last Airbender, svelata la data d'uscita della serie live-action su Netflix!

Con le riprese di Avatar: The Last Airbender terminate da un pezzo, è attualmente in corso la lunga post-produzione dello show, adattamento seriale in live-action dell'omonimo anime che ha debuttato su Nickelodeon e attesissimo dai fan per questa nuova trasposizione con attori in carne e ossa dopo la delusione del film di M. Night Shyamalan.

Ancora una volta è lo scooper My Time to Shine Hello dalla sua pagina Twitter a rivelare che Avatar: The Last Airbender debutterà su Netflix questa estate. Si tratta di uno scoop sensazionale che, se fosse confermato, indicherebbe anche che il materiale promozionale sulla serie, e quindi anche un primo teaser trailer ufficiale, sarebbero in arrivo quanto prima. A differenza dell'adattamento seriale di One Piece, infatti, non abbiamo ancora nulla di ufficiale riguardo Avatar: The Last Airbender.

Probabilmente, la lunga attesa deriverebbe dalla strategia di Netflix che pare intenzionata a distanziare il più possibile due adattamenti così attesi, appunto quello di Avatar: The Last Airbender e il live-action di One Piece, attesissimo e che vanta un pubblico sconfinato in tutto il mondo.

Per ora si tratta ancora di una voce di corridoio, ma almeno è qualcosa e ci dà una potenziale finestra d'uscita da tenere sotto osservazione. Avatar: The Last Airbender è un adattamento ambizioso, soprattutto dopo la delusone che si è venuta a creare dopo l'uscita dell'adattamento cinematografico di M. Night Shyamalan. Inoltre, la mancanza di promozione lascia qualche dubbio sulla possibilità di vedere un'altra serie sponsorizzata solamente per un mese per questa produzione che ha tutta l'intenzione di voler conquistare il mondo. Se nei prossimi mesi avremo un trailer o un teaser, l'uscita in estate sembrerà sicuramente più realistica.

Mentre attendiamo notizie ufficiali in merito, avete già visto Gordon Cormier nei panni di Aang in questa foto trapelata dal set della serie Netflix? La somiglianza con il protagonista dell'anime è davvero impressionante.