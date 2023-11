Avatar: The Last Airbender, svelata la data d'uscita della serie tv Netflix

Forse i fan dell’animazione hanno una nuova data da segnare sul calendario. Un rumor su Twitter ha infatti provato ad anticipare la data d’uscita della prima stagione dello show live action dedicato a Avatar: The Last Airbender, trasposizione della serie animata creata da Michael Dante DiMartino nel primo decennio di questo secolo.

Dopo aver parlato della possibilità che Kuruk sia nel nuovo live action di Avatar: The Last Airbender, torniamo a parlare dell’adattamento per Netflix per riportare l’indiscrezione condivisa dall’insider MyTimeToShineHello sul social di Elon Musk che vorrebbe il debutto dello show per il 22 febbraio 2024.

Il rumor ha destato i tanti appassionati del cartone, che, tra preoccupazioni ed esaltazioni, non vedono l’ora di capire se Netflix riuscirà a replicare quanto fatto con One Piece o se il destino del remake di quello che è considerato un vero e proprio capolavoro dell’animazione sarà più simile al live action di Cowboy Bebop.

In molti, in effetti, sembrano preoccupati dall’abbandono del progetto da parte del creatore originale dopo essere rimasti più che scottati dal primo adattamento in carne e ossa, firmato da M. Night Shyamalan.

In attesa di avere notizie ufficiali riguardo l’effettiva data d’uscita della serie, non possiamo che sperare per il meglio, consapevoli della difficoltà insita dietro una trasposizione di tale portata e, allo stesso tempo, fiduciosi per la grande esperienza maturata nel campo da parte della piattaforma dalla N rossa.

Non vi resta che rimanere sintonizzati per qualsiasi news riguardante la serie e, nel frattempo, vi lasciamo a quanto sappiamo sulla possibile presenza dell’Uomo dei Cavoli in Avatar: The Last Airbender.