Avatar: The Last Airbender ancora al top: è la serie animata per ragazzi più amata

La serie d'animazione Avatar: The Last Airbender ha ormai quasi vent'anni, ma lo show non sembra aver perso per nulla il suo fascino e la sua attrazione, specie sulle generazioni di pubblico più giovani, tornando nel corso del 2020 in streaming su Netflix e confermandosi la serie più popolare per bambini dello scorso anno.

Lo rivela un nuovo report redatto da NPD Group e relativo esclusivamente ai prodotti Netflix per i più piccoli. Nel 2020, in territorio americano, sono sbarcate sulla piattaforma altre importanti competitor, ma a quanto pare la fantastico storia di Aang ha battuto l'intera concorrenza composta - tra gli altri - da Naruto, Scooby-Doo e The Legend of Korra.



Di seguito la lista complete della serie per ragazzini più amata dal pubblico americano:

Avatar:



The Last Airbender

The Boss Baby: Back in Business

Naruto

Miraculous: Tales of Ladybug and Cat Noir

PJ Masks

The Garfield Show

Johnny Test

The Legend of Korra

Scooby-Doo!: Mystery Incorporated

Cocomelon



Vi ricordiamo che Netflix ha in sviluppo anche una serie live-action proprio dedicata ad Avatar: The Last Airbender, ormai annunciata due anni fa e che sta purtroppo tardando ad arrivare anche a causa di problemi nello sviluppo, che di recente hanno visto l'uscita dal progetto dei creatori originali della serie animata, Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko.